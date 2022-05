POL-OH: Polizeieinsatz in der Weserstraße

Vogelsbergkreis (ots) - Einkäufe gestohlen Schlitz. Eine Tüte des Lebensmittelmarktes "Tegut" samt darin befindlichen Einkäufen im Wert von circa 35 Euro entwendeten Unbekannte am Freitagvormittag (29.04.), in der Zeit zwischen 10.40 Uhr und 11 Uhr. Während eine 22-jährige Frau aus dem Vogelsbergkreis sich kurzzeitig in einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße aufhielt, griffen die Langfinger sich die vor dem ...

