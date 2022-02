Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Diebstahl aus Autos

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch

Schenklengsfeld. Unbekannte brachen am Dienstagabend (01.02.), in der Zeit zwischen 22.20 Uhr und 22.40 Uhr, in ein Geschäft in der Eisenacher Straße im Ortsteil Oberlengsfeld ein. Durch Einschlagen eines zugemauerten Fensters gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. An dem Gebäude entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Autos

Breitenbach am Herzberg. Ein roter Audi S1 sowie ein schwarzer Audi A6 wurden in der Zeit von Dienstagnachmittag (01.02.) bis Mittwochmorgen (02.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch Hebeln an jeweils mindestens einer Fensterscheibe brachten die Unbekannten die Fahrzeugscheiben zum Bersten und entwendeten Geldbörsen sowie eine Jacke aus den Autos. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch unbekannt. Es entstand Sachschaden von circa 6.000 Euro an den beiden Audis. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell