Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Pst. Hünfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht in Rasdorf - Hauswand beschädigt

Am Montag, dem 22.03.2021 zwischen 07.00 Uhr und 15:45 Uhr wurde in Rasdorf, Jammersweg 14, eine Hauswand beschädigt. Vermutlich beim Abbiegen streifte ein unbekanntes Fahrzeug die Hauskante und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von mindestens 1000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Hünfeld unter Tel.: 06652/96580.

Gefertigt:

Hübscher, PHK Polizeistation Hünfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell