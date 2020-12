Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

FuldaFulda (ots)

Fulda - Am frühen Donnerstagmorgen (10.12.), gegen 1:30 Uhr, hebelte ein Unbekannter die Eingangstür einer Tankstelle in der Heidelsteinstraße auf. Der Täter durchsuchte den Verkaufsraum und stahl Bargeld in unbekannter Höhe. Dabei löste er offensichtlich Alarm aus und flüchtete. Es entstand circa 1.000 Euro Sachschaden. Der männliche Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er hatte eine normale Statur, war dunkel gekleidet, trug Handschuhe und eine Basecap. Wer gegen 1:30 Uhr in der Heidelsteinstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

