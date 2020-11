Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Klamotten gestohlen - Radio- und Navigationssystem aus Auto entwendet

Hersfeld-RotenburgHersfeld-Rotenburg (ots)

Klamotten gestohlen

Bad Hersfeld - Eine unbekannte weibliche Person stahl am Samstagnachmittag (21.11.) aus einem Geschäft in der Straße "Badestube" mehrere Kleidungsstücke im Gesamtwert von circa 1.200 Euro.

Die Tatverdächtige ist circa 16 bis 20 Jahre alt, hat langes dunkles Haar und eine schlanke Figur. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Parker mit Fell, weißen Sneakern und einer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Radio- und Navigationssystem aus Auto entwendet

Bad Hersfeld - Unbekannte schlugen zwischen Samstagabend (21.11.) und Sonntagmittag (22.11.) die Seitenscheibe eines Fahrzeugs ein, das in einem Hinterhof in der Hauptstraße in Bad Hersfeld Sorga stand. Sie entwendeten die fest verbaute Radio-Navigationseinheit des grauen VW Tourans und verschwanden unerkannt. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 800 Euro; der Wert des Diebesguts circa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

