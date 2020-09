POL-OH: Pkw überschlägt sich - Fahrer bleibt unverletzt

Polizeipräsidium Osthessen

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:25 Uhr, fuhr ein 18- jähriger Audi-Fahrer aus Hosenfeld von Bucheller kommend in Richtung Neuhof. Höhe Grashof kam der Fahrer auf regennasser Fahrbahn auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie an einem Leitpfosten entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000 EUR. Da der Verdacht auf Alkoholgenuss bestand, wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

