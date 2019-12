Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

53879 Euskirchen (ots)

Montag (08.45 Uhr) übersah ein 61jähriger Euskirchener an der Kreuzung Pützbergring/Alfred-Nobelstraße einen 48jährigen Radfahrer ebenfalls aus Euskirchen. Der Autofahrer hielt seinen Seat auf der Alfred-Nobelstraße an der Rot zeigenden Ampel an. Da sich dort ein Grünpfeil befindet, bog er trotz Rotlicht nach rechts auf den Pützbergring ab. Dabei übersah er den von links aus Richtung Vogelrute kommenden Radfahrer. Bei dem Zusammenprall stürzte der Biker zu Boden und erlitt leichte Verletzungen, die er nicht behandeln lassen wollte. Es entstand sehr geringer Sachschaden.

