Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36251 Bad Hersfeld. Am Samstag, d. 29.08.2020, parkte eine 19-jährige Frau aus Niederaula ihren Pkw, Seat, silberfarben, in der Zeit von 15.10 Uhr bis 17.15 Uhr, auf einem Parkplatz im Bereich Hausnummer 4, in der Heinrich-von Stephan-Straße.

Als sie nach Rückkehr das Fahrzeug inspizierte, stellte sie einen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer schädigte vermutlich beim Ein- / Ausparken den Pkw der Frau aus Niederaula.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 1000 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 - 932 - 0 entgegen.

Gefertigt: (Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Feldbinder)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell