Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld - Am Montag (15.06.), zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, parkte eine 54-jährige Frau aus Bad Hersfeld, ihren schwarzen Skoda Superb Kombi, am Parkplatz unter der Hochbrücke in Bad Hersfeld. In dieser Zeit muss ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug, beim Ausparken, die Stoßstange des schwarzen Skoda, hinten links, beschädigt haben. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern verließ er im Anschluss die Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell