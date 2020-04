Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alkoholisierter Pkw-Fahrer verursacht Alleinunfall

Großenlüder (ots)

Ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer aus der Gemeinde Bad Salzschlirf befuhr am 26.04.2020, gegen 00:30 Uhr, die Bundesstraße 254 von Fulda in Richtung Großenlüder-Bimbach. Dabei kam der Mercedes-Fahrer infolge des Genusses alkoholischer Getränke nach links von der Fahrbahn ab und fuhr einige Meter auf einer dort beginnenden Leitplanke, bis sein Pkw dann in den Straßengraben katapultiert wurde. Hierbei entstand am Mercedes wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.500 EUR. Da der 58-Jährige unter Alkoholeinfluss stand wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

