Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß beim Abbiegen

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach - Am Mittwochnachmittag (08.01.), gegen 14:15 Uhr, befuhr der 24-jährige Fahrer eines Seat Ibiza die Straße "Am Mühlengrund" in Heblos und wollte nach rechts in die Brückenstraße einbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen schwarzen Ford Mondeo, welcher die Brückenstraße in Richtung Maar befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Wagen des 24-Jährigen von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Hauswand eines Anwesens in der Brückenstraße. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 10.500 Euro.

