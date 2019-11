POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen

Polizeipräsidium Osthessen

Rotenburg - Am Montag (25.11.), gegen 17:05 Uhr, befuhr ein Klein-Lkw-Fahrer aus Kassel zunächst die Grünbergstraße von der Herrenbergstraße kommend. Im weiteren Verlauf setzte der Fahrer zurück, um in einer Hofeinfahrt zu wenden. Hierbei streifte er mit der hinteren linken Fahrzeugecke den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw aus Bebra im Bereich der vorderen linken Fahrzeugecke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Rotenburg/Braach - Ein Rotenburger Pkw-Fahrer befuhr am Montag (25.11.), gegen 06.55 Uhr, die L 3208 aus Richtung Alheim-Baumbach kommend in Richtung Rotenburg-Braach. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

