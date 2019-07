Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eigentumsdelikte - Brände

Vogelsbergkreis (ots)

PKW-Aufbrüche

LAUTERBACH - In der Nacht zum Dienstag brach ein Unbekannter einen in der Vogelsbergstraße abgestellten roten VW Golf in Lauterbach-Blitzenrod auf. Der Täter entwendete diverse Ausweispapiere. Der entstandene Sachschaden ist als gering zu bezeichnen. Offensichtlich der gleiche Täter ging auch einen dort geparkten schwarzen BMW-Cabrio an. Hier erbeutete der Langfinger Zigaretten und CD's. Der Wert des Diebesgutes beträgt 200 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 50 Euro.

Einbrecher überrascht

SCHOTTEN - Einen ordentlichen Schrecken wird ein 65jähriger Hauseigentümer aus Schotten-Einhartshausen erfahren haben, als er am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr nach einem Arztbesuch nach Hause kam und dabei einen Einbrecher überraschte. Als der Geschädigte verdächtige Geräusche im Treppenhaus wahrnahm und im Dachgeschoss nachschauen wollte, sprang ihn plötzlich eine unbekannte männliche Person an. Dabei stieß der Unbekannte den 64jährigen um, so dass dieser rückwärtsfiel. Der Unbekannte flüchtete anschließend aus der Hohen Bügelstraße zu Fuß in die Feldgemarkung Richtung Nidda-Stornfels. Ein Nachbar, welcher den Vorfall beobachtet hatte, versuchte den Fliehenden noch mit seinem Auto zu verfolgen, verlor allerdings seine Spur in der Feldgemarkung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Polizeikräften aus Schotten, Nidda, Lauterbach und Alsfeld führte ebenfalls nicht zum Aufgreifen des Einbrechers. Der Geschädigte verletzte sich bei dem Sturz leicht. Gegenstände waren offensichtlich noch nicht entwendet worden. Der unbekannte Einbrecher soll zirka 165 Zentimeter groß gewesen sein. Er war unter anderem bekleidet mit einem weißen T-Shirt und trug einen Oberlippenbart. Der Täter hat südländisches/arabisches Aussehen und stammt vermutlich aus dem Nahen Osten. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Schotten unter 06044/989090

Brände

Traktor brannte aus

SCHOTTEN - Die Feuerwehr in Schotten rückte am Dienstag kurz nach 13 Uhr zu einem Brand in der Innenstadt in Schotten aus. Dort hatte sich an einem alten und unbewohnten Haus in der Vogelsbergstraße in begrenztem Umfang das Fachwerk hinter einer Fassade entzündet. Der Brandherd wurde abgelöscht. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Kripo in Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro.

Fassadenbrand

SCHOTTEN - Etwas später am Dienstag, gegen 14:30 Uhr geriet auf der Kreisstraße zwischen Michelbach und Breungeshain ein Traktor in Brand. Der 56jährige Fahrer hatte die Rauchentwicklung während der Fahrt bemerkt, den Schlepper zum Stillstand und sich in Sicherheit gebracht. Die Freiwillige Feuerwehren in Michelbach und erneut Schotten rückten nach Alarmierung zur Ablöschung aus, konnten aber das vollständige Ausbrennen der Arbeitsmaschine nicht mehr verhindert. Da durch den Brand geringe Mengen an Dieselkraftstoff ausgelaufen waren, wurde durch die Polizei die Unterer Wasserbehörde des Vogelsberkreises eingeschaltet. An dem Traktor entstand Totalschaden in Höhe von zirka 20 000 Euro. Die Polizei geht derzeit als Brandursache von einem technischen Defekt an dem Traktor aus.

Geräteschuppen aufgebrochen

ALSFELD - Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam den Geräteschuppen am städtischen Friedhof in Alsfeld auf und entwendeten daraus verschiedene Arbeitsgeräte. Der entstande Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Polizeidirektion Vogelsberg Hasso Hofmann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell