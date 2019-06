POL-OH: LKW-Unfall mit drei verletzten Personen

Polizeipräsidium Osthessen

Am 05.06.19, 18:05 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5, Fahrtrichtung Osten, zwischen den Anschlussstellen Alsfeld Ost und Hattenbacher Dreieck. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren drei Sattelzüge hintereinander die o.a. BAB. Der vorne fahrende Fahrzeuglenker musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende Satterzeugführer erkannte dies und konnte sein Gespann noch rechtzeitig abbremsen. Der dritte Fahrzeugführer erkannte die Verkehrssituation zu spät und fuhr auf. Er schob die zwei vorausfahrenden Sattelzüge aufeinander. Ein Fahrzeugführer wurde hierbei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Führerhaus befreit werden. Alle drei Fahrzeuglenker wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An der Unfallstelle kam auch der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die BAB ist im Bereich der Unfallstelle derzeit voll gesperrt und die Aufräummaßnahmen dauern noch an.

