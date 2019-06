Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbruch - Trickdiebe

Fulda (ots)

Diebstahl aus Umkleidekabine

Fulda - Aus einer - nach bisherigen Erkenntnissen - unverschlossenen Umkleidekabine in einem Freizeitbad in der Esperantostraße stahlen Diebe am Montag (3.6.), zwischen 17.50 Uhr und 18.45 Uhr, eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten sowie eine Brille und ein Mobiltelefon. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Einbruch in Einkaufsmarkt scheitert

Flieden - Ein Einkaufsmarkt in der Königreichallee war das Ziel von unbekannten Tätern am vergangenen Wochenende (1.-3.6.). Sie hebelten mehrfach an einem Fenster und ließen von einer weiteren Tatausführung ab, als es ihnen nicht gelang in die Innenräume zu gelangen.

Einbruch in Naturschutzhaus scheitert

Gersfeld - In das auf dem Parkplatz "Moordorf" am Roten Moor stehende Haus des Naturschutzbundes NABU versuchten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag (3./4.6.) einzubrechen. Sie versuchten vergeblich eine Zugangstür aufzubrechen und verschwanden als sie nicht in die Innenräume gelangten.

Einbruch in Kiosk am Guckaisee

Poppenhausen - Ebenfalls in der Nacht von Montag auf Dienstag (3./4.6.) brachen Diebe in einen Kiosk am Guckaisee ein. Sie rissen die Verkaufsklappe aus ihrer Verankerung und kletterten über den Tresen in den Innenraum. Dort staheln sie verschiedene Lebensmittel und verschwanden unbemerkt mit ihrer Beute. Die Polizei prüft ob ein Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in das NABU-Haus am Roten Moor bestehen könnte.

Trickdiebe bestehlen Seniorin

Fulda - Diese Mal war es wieder der alt bekannte Zetteltrick, mit dem sich Trickbetrüger Zugang zur Wohnung einer 91-jährigen Seniorin in der Elisabeth-von-Thadden-Straße verschafften. Am Dienstagvormittag (4.6.), gegen 10.30 Uhr klingelte eine Frau an der Wohnungstür und bat um einen Zettel, um der Nachbarin eine Nachricht zu hinterlassen. Kurz darauf betrat ihr Begleiter ebenfalls die Wohnung und bot der Geschädigten ein großes Tuch zum Verkauf an. Zur Begutachtung breitete er das Tuch aus und hielt es aufgefaltet vor die Wohnungstür. Im Schutz des Tuches schlich sich der Komplize oder die Komplizin des Pärchens in die Wohnung und suchte nach Geld und Wertsachen. Er oder sie stahlen eine Geldkassette mit Bargeld und persönlichen Dokumenten, danach verließ das diebische Trio die Wohnung. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin etwa eine Stunde später. Die Frau war etwa 40-50 Jahre alt, 160 Zentimeter groß und von kräftiger Figur. Sie hatte schulterlanges dunkles Haar, sprach Deutsch und war vermutlich von südosteuropäischer Herkunft. Ihr Begleiter war im gleichen Alter, ebenfalls von kräftiger Statur und etwa fünf Zentimeter größer. Er hatte lichte graue und kurze Haare.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

