Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Clubhaus des Hersfelder Kanu Clubs

Mehrere hundert Euro Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

BAD HERSFELD - Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Dienstagmittag (26.02.) und Sonntagmorgen (03.03.) in das Vereinsheim des Hersfelder Kanu Club 1924 e.V. in der Straße Auf der Unterau ein. Dabei wurde eine Außentür gewaltsam aufgebrochen. Aus eine Kaffeekasse wurden ein paar Euro gestohlen. In den Umkleidekabinen wurden mehrere Sitz- und Aufbewahrungskisten des Vereins aufgebrochen und durchsucht. Die Polizei vermutet, dass es sich um mehrere Täter handeln könnte. Jedenfalls brach unter der Last der Einbrecher der vor dem Vereinshaus Richtung der Fulda liegende Steg zusammen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

