POL-HA: Zeugen beobachten Auto-Aufbrecher

Hagen (ots) - Am Samstag vernahmen eine 36-jährige Frau und ein 51-jähriger Mann im Sporbecker Weg gegen 21.34 Uhr ein lautes Klirren. Die beiden begaben sich zu einem in der Nähe befindlichen Parkplatz und sahen einen Mann, der sich in verdächtiger Weise an einem blauen VW Golf zu schaffen machte. Eine Seitenscheibe des Autos war eingeschlagen. Daraufhin flüchtete der Verdächtige in unbekannte Richtung. Auf der Flucht verlor der Mann ein Navigationsgerät, welches er zuvor in dem Golf ausgebaut hatte. Die Zeugen können den Auto-Aufbrecher wie folgt beschreiben: Der Mann ist kräftig und trägt kurze dunkelblonde Haare. Er war zur Tatzeit mit einem beigefarbenen Oberteil bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

