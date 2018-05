POL-HA: Betrunken ohne Führerschein - Polizisten nahmen 39-Jährigen vorläufig fest

Hagen (ots) - In Schlangenlinien war in der Nacht zu Sonntag ein Opel-Fahrer auf der Hohenlimburger Straße unterwegs und fiel durch seine Fahrweise der Polizei auf. Die Beamten stoppten ihn und konnten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Der 39 Jahre alte Mann wies sich mit einem vorläufigen Führerschein aus Großbritannien aus, dass lediglich zum begleiteten Fahren im Vereinten Königreich, nicht aber im Ausland berechtigt. Da die Identität des 39-Jährigen, der mit einem Firmenfahrzeug eines Bauunternehmens unterwegs war, nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, verbrachte er nach der angeordneten Blutprobe den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam. Erst im Verlauf des Sonntagvormittags konnte ein Verantwortlicher des Bauunternehmens erreicht werden. Der bestätigte die Personalien des Mannes, der in der Nähe auf einer Großbaustelle arbeitet und in einer Pension untergebracht ist. Den Firmenwagen durfte der 39-Jährige allerdings nicht fahren. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte er am Mittag seinen Weg fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Ulrich Hanki

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell