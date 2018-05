POL-HA: Eine Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall am Volmeabstieg

Hagen (ots) - Am Sonntagnachmittag befuhr eine 46 Jahre alte Mercedes-Fahrerin den Volmeabstieg von der Hünenpforte aus in Richtung Volmeabstieg. Als sie gegen 14.20 Uhr die Autobahnausfahrt der A45 passierte, bog ein 76-jähriger Autofahrer, ebenfalls mit einem Mercedes, von dort nach links in Richtung Hohenlimburg ab und prallte in die Beifahrerseite der bevorrechtigten 46-Jährigen. Durch den Aufprall verletzte sie sich leicht und wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. An den beiden Autos entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 9000 Euro.

