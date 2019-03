Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 100 kg schwerer Geräteschrank von Ausstellungsgelände eines Gartenbaufachmarktes in Bad Hersfeld gestohlen

Bad Hersfeld (ots)

BAD HERSFELD - Ein ca. 100 Kilogramm schwerer Geräteschrank aus Metall des Herstellers Biohort wurde im Verlauf des letzten Wochenendes (Samstagabend (02.03.) bis Montagmorgen (04.03.) von einem Ausstellungsgelände vor einem Gartenbaumarkt in der Heinrich-Von-Stephan-Straße (Rechberggelände) gestohlen. Der Geräteschrank hat eine Breite von 227 cm, Tiefe 83 cm und Höhe 183 cm und die Farbe quarzgrau-metallic. Der Geräteschrank war mit vier Erdnägeln im Boden verankert. Es ist durch aus möglich, dass die Täter zum Abtransport des Schrankes einen Anhänger oder einen kleineren Lkw benutzten. Der Schrank hat einen Wert von 850 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

