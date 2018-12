Bad Hersfeld (ots) - KIRCHHEIM (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) - Am Montag (10.12.), gegen 15:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A5 zwischen dem Rimberg und dem Hattenbacher Dreieck. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Litauen übersah ein Stauende, versuchte noch zu bremsen und geriet mit seinem Wagen nach links in die Mittelleitplanke. Dabei streifte er noch einen Lkw auf der linken Spur. Von der Mittelleitplanke wurde der Pkw dann abgewiesen und prallte dann noch gegen einen anderen Lkw. Am Pkw des Litauers (einem Volvo) entstand Totalschaden. Insgesamt betrug der Sachschaden ca. 20.000 Euro. Der Pkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell