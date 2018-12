POL-OH: Medienmitteilung Nr. 1 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Montag, 10.12.2018

Bad Hersfeld (ots) - Einbruch in Einfamilienwohnhaus HAUNETAL-NEUKIRCHEN - Am Samstag (08.12.), zwischen 17.00 und 19.45 Uhr, wurde in der Straße Zum Fellengarten in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Gestohlen wurde eine blaue Geldbörse mit Bargeld in nicht bekannter Höhe und eine ältere Filmkamera der Marke Leica. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 1.000 Euro.

Drei Pkw-Reifen zerstochen BAD HERSFELD - Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurden bereits in der Nacht zum Mittwoch (05.12.) drei Reifen eines grauen Mercedes, C-Klasse, mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerstochen. Der Schaden beträgt ca. 240 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

Weihnachtsbaumbeleuchtung vor Dorfgemeinschaftshaus zerstört ROTENBURG-ERKSHAUSEN - Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits am vorletzten Wochenende (30.11. bis 03.12.) die Weihnachtsbaumbeleuchtung am Dorfgemeinschaftshaus in der Hauptstraße zerstört. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beträgt ca. 200 Euro.

Reifen von Pkw zerstochen BEBRA - Unbekannte schnitten, vermutlich mit einem Messer, in die Flanke eines Reifens von einem in der Bebritstraße geparkten schwarzen VW Polo. Der Schaden beträgt ca. 50 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

