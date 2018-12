POL-OH: Brand im Keller - Eigentumsdelikte - Widerstand

Fulda (ots) - Fahrrad angezündet

Fulda - In einem Mehrfamilienhaus im Horaser Weg brannte am Sonntag (9.12.), gegen 05.00 Uhr, ein Fahrrad, das in einem Kellerraum untergestellt war. Unbekannte hatten den Sattel mit einem Brandbeschleuniger übergossen und angezündet. Da sich der Rauchmelder einschaltete, konnte das Feuer ohne weiteren Schaden gelöscht werden. Bereits am 3. November war es im selben Haus zu einer Brandstiftung gekommen. Damals waren zwei Zeitungsstapel im Keller angezündet worden.

Kennzeichenschilder gestohlen

Künzell - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (8./9.12.) stahlen Diebe die beiden Kennzeichenschilder FD-E 1304 im Wert von etwa 60 Euro. Das Fahrzeug, an dem die beiden Schilder angebracht waren, stand zur Tatzeit in der Straße Hutweide in Dirlos.

Geschirrspüler und Backofen gestohlen

Hünfeld - Von der Ladefläche eines Lastwagens, der am Samstag (8.12.) auf dem Gelände einer Tankstelle in der Forsthausstraße in Oberrombach abgestellt war, stahlen Diebe einen Miele PG 8056 Geschirrspüler und einen Miele H 686 BPX Backofen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Diebe in Wohnhaus

Burghaun - Am Samstag (8.12.), im Zeitraum zwischen 14.00 Uhr und 21.20 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus Im Bornfeld in Rothenkirchen ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt.

Randale nach Disko-Besuch

Fulda - Eine Strafanzeige wegen eines tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte mussten Beamte der Polizeistation Fulda am Sonntag (9.12.) gegen einen 30-jährigen Mann aus Fulda erstatten. Dieser hatte sich zunächst in einer Diskothek am Emaillierwerk aufgehalten und war dabei ertappt worden, als er gegen 02.00 Uhr ohne seine Zeche zu bezahlen gehen wollte. Dabei hatte sich bereits gegenüber den Angestellten eine verbal aggressive Stimmung ergeben und die Polizei wurde alarmiert. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich äußerst aggressiv, verweigerte die Angaben seiner Personalien und widersetzte sich seiner Festnahme. Beim Transport in den Streifenwagen trat er um sich und verletzte einen Beamten durch einen heftigen Fußtritt.

Einbrecher im Imbissstand

Fulda - An einem Imbiss in der Löherstarße machten sich Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (6./7.12.) zu schaffen. Sie brachen ein Fenster auf und kletterten in den Innenraum. Dort brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und stahlen daraus das Bargeld. Außerdem brachen sie eine Registrierkasse auf. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 3.000 Euro.

Einbruch scheitert

Künzell - In eine Sporthalle im Hahlweg versuchten Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (6./7.12.) einzubrechen. Sie hebelten an einer Seitentür und verschwanden unbemerkt, als es ihnen nicht gelang die Tür zu öffnen.

