POL-OH: Pkw-Heckscheiben zerstört - Nachbau eines historischen Drehkäfigs zerstört - Pkw zerkratzt - Dieseldiebstahl - Münzautomat aufgebrochen

Vogelsberg (ots) - Pkw-Heckscheiben zerstört

ALSFELD. In der Freiligrathstraße zerstörten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (07.12.) die Heckscheiben eines grauen Hyundai Tucson und eines grauen VW Polo mit einem unbekannten Gegenstand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 900 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Nachbau eines historischen Drehkäfigs zerstört

ALSFELD. Am Freitagabend (07.12.), gegen 18:50 Uhr, zerstörten Unbekannte vor dem Alsfelder Stadtarchiv am Kirchplatz den Nachbau eines historischen Drehkäfigs. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Laut Zeugenangaben soll es sich bei den Tatverdächtigen um zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren handeln, die sich in Richtung Amthof entfernten.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Pkw zerkratzt

ALSFELD. Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Samstag (08.12.) die Tür eines grauen Audi A4 mit einem unbekannten Gegenstand. Der Pkw war im Tatzeitraum im Innenhof eines Rettungsdienstes in der Straße "An der Au" abgestellt worden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Dieseldiebstahl

Mücke/BAB5. Unbekannte zapften in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen rund 250 Liter Diesel aus einer Sattelzugmaschine der Marke "MAN" ab. Der Lkw war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz "Hegberg" an der Bundesautobahn A5 in Fahrtrichtung Norden abgestellt worden.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Münzautomat aufgebrochen

WARTENBERG. Auf dem Gelände eines Waschcenters im Angersbacher Stangenweg brachen Unbekannte in den frühen Sonntagmorgenstunden (09.12.) einen Münzautomaten auf. Dabei entwendeten die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Versuch einen weiteren Automaten aufzubrechen, scheiterte. Es entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach, 06641/971-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

