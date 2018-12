POL-OH: Medienmitteilung Nr. 1 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Freitag, 07.12.18

Bad Hersfeld (ots) - Versucht Auspuffanlage von Mercedes-Sprinter zu stehlen ROTENBURG. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Mittwoch (05.12.) in der Straße Im Heienbach, in Höhe Hausnummer 30, die Auspuffanlage eines dort geparkten Mercedes-Sprinters zu stehlen. Teile der Abgasschläuche waren schon durchtrennt und einige Schrauben gelockert. Offensichtlich müssen der oder die Täter bei der Tat gestört worden sein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Altkleidercontainer in Brand gesetzt / Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung BEBRA - Unbekannte Täter setzten am Donnerstagabend (06.12.), gegen 20.40 Uhr, in der Blücherstraße, in Nähe eines Kinderspielplatzes, einen Altkleidercontainer in Brand. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Feuerwehr aus Bebra musste den Brand löschen.

Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

