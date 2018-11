POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Baumholder, Falbersbachtalstraße (ots) - Zu einer etwas ungewöhnlichen Unfallflucht kam es am Mittwochmorgen in Baumholder in der Falbersbachtalstraße. Der 35jährige Unfallverursacher übersah an einer Einmündung einen von links kommenden bevorrechtigen Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Geschädigte fuhr einfach weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Pkw handelte es sich vermutlich um einen dunklen BMW der X-Serie. Der Pkw müsste im Bereich der vorderen Stoßstange rechts beschädigt sein.

