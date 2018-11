POL-PDTR: Eingriff in den Straßenverkehr- Radmuttern von Fahrzeug gelöst

Idar-Oberstein (ots) - In der Nacht von Sonntag, den 25. November auf Montag, den 26. November wurden durch einen derzeit noch unbekannten Täter die Radmuttern an einem PKW mutwillig gelöst. Das Fahrzeug war im Bereich der Beryllstraße in Tiefenstein abgestellt. Lediglich aufgrund eines glücklichen Zufalls konnte der Fahrer das Fehlen von insgesamt drei Schrauben feststellen und seine Fahrt sofort beenden.

Sachdienliche Hinweise erbittet auch hier die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0

