POL-PDTR: Geparktes Auto beschädigt-Unfallverursacher flüchtet

Stadtgebiet Idar-Oberstein (ots) - Ein geparkter PKW wurde in dem Zeitraum von Dienstag 21:00 Uhr bis Mittwoch 08:30 Uhr von einem anderen Fahrzeug am rechten Außenspiegel beschädigt. Der orangefarbene PKW wurde ordnungsgemäß in der Wingertstraße in Idar-Oberstein am Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Sachdienliche Hinweise erbittet auch hier die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0

