POL-OH: Wohnung durchsucht - Zeugen gesucht: Diebe in der Gartenkolonie

Vogelsberg (ots) - Wohnung durchsucht

WARTENERG. Am gestrigen Montag (26.11.) im Laufe des Tages verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Zweifamilienhaus im Steinäckerweg im Ortsteil Angersbach. Sie hebelten eine Außentür auf und begingen die Wohnung, ohne Beute zu machen. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Zeugen gesucht: Diebe in der Gartenkolonie

HOMBERG/OHM. In der Zeit von Samstag (17.11.) bis Donnerstagmorgen (22.11.) wurden in Mühltal in der Kleingartenanlage "Hechteloh" mehrere Gartenhütten von Unbekannten aufgebrochen. Die Täter zerschnitten unter anderem einen Maschendrahtzaun und brachen mindestens drei Gartenhütten gewaltsam auf. Daraus entwendeten sie insgesamt sieben benzingetriebene Gartengeräte wie Motorsense, Motorsäge und Heckenschere. Die Beute im Wert von mehreren Tausend Euro verluden die Täter mutmaßlich auf einen gestohlenen Lkw und flüchteten. Es entstanden mindestens 200 Euro Sachschaden.

Das Fluchtfahrzeug war der Polizei in Alsfeld durch aufmerksame Anwohner im benachbarten Ortsteil Haarhausen gemeldet worden, denen der Lkw verdächtig vorkam. Nach Zeugenangaben sollen drei unbekannte Personen noch vor Eintreffen der Polizei geflüchtet sein. Ein Teil der Beute auf der Ladefläche konnte bereits verschiedenen Besitzern aus der Gartenkolonie "Hechteloh" zugeordnet werden.

Die Polizei in Alsfeld bittet in diesem Zusammenhang alle Kleingärtner aus dem Mühltal, auf ihren Parzellen nach dem Rechten zu sehen. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die vermutlich in der Nacht von Samstag (17.11.) auf Sonntag (18.11.) im Bereich der Kleingartenanlage "Hechteloh" etwas Verdächtiges bemerkt haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld, 06631/974-0, oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

