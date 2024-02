POL-MI: Radfahrer stößt beim Abbiegen mit Auto zusammen

Minden (ots) - (TB) Der bei einem Verkehrsunfall vom Dienstagnachmittag in der Werftstraße zunächst schwer verletzte Mindener (wir berichteten) ist in den Abendstunden im Klinikum Minden an seinen schweren Verletzungen verstorben. Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr der 84-Jährige den Gehweg der Werftstraße. In Höhe der Einmündung zur Fuldastraße wollte er die Straße nach links queren und fuhr hierbei in die ...

mehr