Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Zigarettenautomaten angegangen

Stemwede, Rahden (ots)

Innerhalb einer Nacht wurde die Polizei zwei Mal alarmiert, weil sich Ganoven an Zigarettenautomaten zu schaffen machten.

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag versucht, einen Zigarettenautomaten in Oppenwehe aufzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte sich die Tat gegen 1.40 Uhr ereignet haben. Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten an der Tielger Allee einen an einer Hausfassade angebrachten leicht beschädigten Automaten vor. Eine aufmerksame Zeugin berichtete den Ermittlern vor Ort, dass sie in der Nacht von einem lauten Geräusch wachgeworden sei. Bei einem Blick aus dem Fenster habe sie zwei Personen erkennen können, die sich an dem Gerät zu schaffen machten. Nachdem sie in die Richtung der Diebe gerufen habe, sollen diese die Flucht in Richtung Volksbank ergriffen haben. Vermutlich durch das couragierte Handeln der Zeugin, blieb es in diesem Fall lediglich bei einem versuchten Aufbruch.

Anders hingegen verhielt es sich in Wehe. Eine Streifenwagenbesatzung wurde am selben Morgen gegen 7.30 Uhr zu einem Zigarettenautomaten an der Weher Straße gerufen. Hier hatten die Kriminellen jedoch ein offenstehendes und entleertes Gerät hinterlassen. Augenscheinlich wurde der Automat gewaltsam mittels einer Flex zuvor geöffnet und demzufolge die Zigaretten entwendet. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Da die Ermittler vermuten, dass bei dem Aufbruch des Gerätes lautere Geräusche entstanden sind, hoffen sie unter Telefon (0571) 8866-0 auf Hinweise von Zeugen, die um den mutmaßlichen Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Automaten bemerkt haben.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell