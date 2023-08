POL-MI: Zwei Einbrüche in der Nacht

Petershagen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Autos sind am Mittwochabend in Petershagen drei Personen schwer verletzt worden -darunter auch ein acht Monate altes Kind. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte eine 24 Jahre alte Frau aus Petershagen gegen 19.25 Uhr in einem Audi die L 770 aus Lahde kommend in Fahrtrichtung Wiedensahl befahren. Als sie nach links auf den Raderhorster Ring ...

