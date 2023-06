Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgängerin angefahren

Minden (ots)

Als eine Fußgängerin am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr den Grimpenwall an der Fußgängerampel in Richtung des Fischerglacis überqueren wollte, kam es zu einem Unfall mit einem BMW. Dessen Fahrer (21) aus Minden hatte den Erkenntnissen zufolge vom Fischerglacis kommend beabsichtigt, nach links auf den Grimpenwall einzubiegen.

Durch den Zusammenstoß stürzte die 66-jährige Mindenerin auf den Asphalt und verletzte sich offenbar leicht. Trotz dessen verzichtete sie auf eine Behandlung durch Rettungskräfte und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

