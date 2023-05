Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vandalismus: Polizei ermittelt nach mehreren Sachbeschädigungen

Bad Oeynhausen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es in Rehme und Bad Oeynhausen zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Zwei Jugendliche (13, 15) stehen als mutmaßliche Verursacher im besonderen Fokus der Polizei.

So wurden in der Brunhildestraße in Bad Oeynhausen und in der Robertstraße in Rehme mehrere Pkws beschädigt. Ein betroffener BMW wurde verkratzt, bei einem Opel und einem Ford schlug man Scheiben ein. Außerdem wurden in der Robertstraße am Gemeindezentrum und einem Wohnhaus Glaselemente zertrümmert. In der Hermann-Löns-Straße kam es am Bürgerhaus Rehme ebenfalls zu Beschädigungen. Im Fokus standen hier ein Oberlicht, Kellerfenster, eine Glastür sowie ein Müllcontainer. In der Straße "Auf dem Domhof" zertrümmerte man einen Blumenkübel.

Auch an einem Kiosk in der Straße "Alter Rehmer Weg" rückten Scheiben ins Visier der Täter. Hier hatte ein Zeuge zwei Personen beobachtet und diese der Polizei beschreiben können. Die beiden polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Jugendlichen konnten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Sie wurden auf die Polizeiwache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Ältere, ein 15-Jähriger aus Bad Oeynhausen, an Erziehungsberechtige übergeben werden. Sein Kompagnon, ein 13 Jahre alte Mindener, wurde der Obhut des Jugendamtes anvertraut.

Nach derzeitiger Annahme der Ermittler kommen die beiden Tatverdächtigen für die aufgeführten Taten in Betracht. Die Jugendlichen müssen wegen ihrer sinnlosen Zerstörungswut nun mit einem umfangreichen Ermittlungsverfahren rechnen. Ob weitere Delikte der Tatserie zugeordnet werden können, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell