POL-MI: Polizei stellt Hunderte Tempoverstöße fest

Rahden (ots) - Ein versuchter schwerer Raub auf die Filiale der Volksbank Lübbecker-Land an der Preußisch-Ströher-Allee am Donnerstagmorgen gegen 9.20 Uhr beschäftigt die Polizei. Dank eines Zeugenhinweises konnten die mutmaßlichen Täter - drei polizeilich bereits in Erscheinung getretene Mindener im Alter von 18 bis 22 Jahren - noch vor Begehung der Tat nach ...

