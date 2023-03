POL-MI: Sachbeschädigungen an mehreren Pkw gemeldet

Bad Oeynhausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Oeynhausen hat sich am Montagnachmittag eine Radfahrerin verletzt. Den Erkenntnissen zufolge war die 73-jährige Frau aus Bad Oeynhausen gegen 14 Uhr auf dem entgegengesetzten Radweg der Triftenstraße in Fahrtrichtung Lohe unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein Mann mit seinem Mercedes an der Ausfahrt des dortigen WEZ-Einkaufsmarktes vom Parkplatz kommend ...

mehr