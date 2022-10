Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tankstellen-Angestellter vor Bank beraubt

Minden (ots)

Am frühen Samstagnachmittag ist ein 19-jähriger Mindener vor einem Bankinstitut in der Poststraße von zwei männlichen Tätern überfallen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich der Tankstellen-Angestellte in seinem Auto mit den Tageseinnahmen der Classic-Tankstelle in der Portastraße auf den Weg zur Volksbank-Filiale gemacht, um das Geld um kurz nach 14.30 Uhr einzuzahlen. Nach Ankunft auf dem dortigen Parkplatz, so die Schilderungen des Geschädigten sowie eines Beobachters, näherte sich das Täterduo dem schwarzen Mercedes des 19-Jährigen und stiegen unter Andeutung einer mutmaßlichen Waffe in der Jackentasche in den Wagen. Wenige Momente später entfernten sich die Unbekannten aus dem Auto und nahmen eine schwarze Tasche mit den Tageseinnahmen in vierstelliger Höhe mit sich. Beide, so die Angaben, seien anschließend langsamen Schrittes mit ihrer Beute in Richtung Marienwall gegangen. Die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führte nicht zur Ergreifung des Duos.

Die Räuber konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1 - 185 cm groß, schlank, schwarze Jacke mit Fellkapuze, schwarze Jeans, weiß-braune Sneaker, möglicherweise der Marke Calvin Klein, weiße FFP2-Maske. Täter 2 - 185 cm groß, schlank, schwarze Jacke mit grauem Kapuzenpullover darunter, schwarze Jogginghose möglicherweise der Marke Puma, weiße FFP2-Maske. Beide Täter sollen nach Angaben des Beobachters bereits vor der Tat im Bereich des Parkplatzes Poststraße trotz schönen Wetters mit aufgesetzten Kapuzen auffällig geworden sein.

Die Ermittler fragen: Wem sind im Bereich der Hellingstraße, der Poststraße oder des Marienwalls zwischen 14.00 und 14.45 Uhr oder bereits zuvor an der Tankstelle in der Portastraße verdächtig wirkende Personen aufgefallen? Wer kann Angaben zu möglicherweise verwendeten Fluchtmitteln machen? Täterhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

