Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei ermittelt wegen Einbruchsversuchen

Rahden (ots)

Wegen zweier Einbruchsversuche in der Preußisch-Ströher-Allee und der Weher Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen nach hatten Unbekannte im Zeitraum Montag, 20.45 Uhr bis Dienstag, 4.50 Uhr das Areal des Edeka-Marktes in der Preußisch-Ströher-Allee aufgesucht und versucht, über einen Außenlager in das Gebäude einzudringen. Dazu schlugen die Täter ein Loch in die Außenwand des Marktes, scheiterten aber offenbar schließlich daran, in den Verkaufsraum zu gelangen.

Zudem versuchte man in der Weher Straße in ein Kino einzubrechen. Dazu machten sich die Kriminellen an der Ausgangstür eines Kinosaals zu schaffen und versuchten diese gewaltsam zu öffnen. Der Tatzeitraum kann hier nach gegenwärtigen Erkenntnissen auf Montag, 0.30 Uhr bis Dienstag, 6.45 Uhr eingeschränkt werden.

Erst in der Nacht zu Montag hatten Einbrecher einen Rohbau in der Lübbecker Straße in Rahden sowie eine Sportsbar in Espelkamp heimgesucht (wir berichteten). Die Prüfung möglicher Zusammenhänge ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise zu den Taten bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell