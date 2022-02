Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Espelkamp (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkws haben sich am Donnerstagmittag zwei Personen leicht verletzt. Darunter befand sich auch ein Kind.

Den Angaben nach hatte ein 67-jähriger Fahrer aus Diepenau in einem BMW die Brökerstraße gegen 12.35 Uhr befahren und wollte mit seinem Wagen den Kreuzungsbereich der Isenstedter Straße geradeaus hinweg in Richtung Lange Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat einer Fahrerin (34) aus Espelkamp, die auf der Isenstedter Straße gemeinsam mit einem Mann (42) und drei Kindern im Alter von 2 bis 12 Jahren in Fahrtrichtung Isenstedt unterwegs gewesen war. Trotz einer Bremsung und eines Ausweichmanövers konnte die Frau die Kollision nicht mehr verhindern, sodass der BMW gegen die Fahrerseite des Seats prallte.

Rettungskräfte kümmerten sich um den 42-jährigen Mann und einen acht Jahre alten Jungen. Beide wurden in der Folge ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

