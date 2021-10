Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto auf Krankenhaus-Parkplatz beschädigt

Lübbecke (ots)

Wegen eines beschädigten PKWs auf dem Parkplatz des Lübbecker Krankenhauses in der Virchowstraße bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Der rote VW Scirocco hatte am Montag in der Zeit von 7.50 bis 15.50 Uhr auf der nördlich zur Fahrbahn gelegenen Stellfläche gestanden. Als dessen Besitzerin (25) zu diesem zurückkehrte, bemerkte sie eine Beschädigung an der Beifahrertür sowie dem Radkasten. Vom Verursacher hingegen fehlte jede Spur.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

