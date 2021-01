Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach Unfall in der Pettenpohlstraße gesucht

Lübbecke (ots)

Ein in der Pettenpohlstraße abgestellter Seat Ibiza ist in der vergangenen Woche von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Die Autobesitzerin hatte ihren Seat am Mittwochabend auf dem rechtsseitigen Parkstreifen in westlicher Richtung abgestellt. Als sie am Donnerstagnachmittag wieder zu ihrem Pkw kam, war dieser an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Eine Nachricht seitens des Verursachers gab es nicht. Daher bitten die Beamten des Verkehrskommissariats um Hinweise unter Telefon (05741)2770.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell