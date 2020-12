Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Brand in Frotheim: Polizei vermutet Feuerwerksraketen als Auslöser - Ermittler suchen zwei Jugendlichen als Zeugen

EspelkampEspelkamp (ots)

Nach dem Brand eines leerstehenden landwirtschaftlichen Gebäudes an der Straße "Hinter den Hörsten" in Frotheim ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung. Die Beamten gehen der Frage nach, ob möglicherweise Feuerwerkskörper den Brand am Sonntag ausgelöst haben. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler zwei Jugendliche als wichtige Zeugen um Kontaktaufnahme.

Den Ermittlungen zufolge hatte eine Zeugin um kurz nach 16 Uhr die Geräusche von zwei Feuerwerksraketen wahrgenommen. Nur kurze Zeit später hörte sie die Stimmen von zwei Jugendlichen sowie deren Musik aus einer Lautsprecherbox. Die Personen gingen dabei entlang der Diepenauer Straße. Unmittelbar danach bemerkt sie die Rauchwolke über dem Haus. Die Frau sowie ein vorbeikommender Autofahrer und dessen Beifahrerin alarmierten in der Folge die Rettungskräfte.

Die Experten der Polizei nahmen am Montag die Brandstelle unter die Lupe und stellten fest, dass das Feuer in einem Anbau des seit vielen Jahren unbewohnten Hauses ausbrach. Hier waren alte Heubestände gelagert, die den Flammen reichlich Nahrung boten. Eine angrenzende Scheue konnten die Einsatzkräfte vor den Flammen retten. Zudem fanden sich im Umfeld des Brandortes noch die Reste eines Böllers. Das Haus selber wurde sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Da die Bausubstanz allerdings schon veraltet war, geht die Polizei derzeit von einer Schadenhöhe von rund 60.000 Euro aus. Die Jugendlichen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

