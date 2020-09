Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mercedes aufgebockt und Felgensatz entwendet

Bad Oeynhausen (ots)

Der Komplettdiebstahl von hochwertigen Felgen samt Reifen eines Mercedes wurde der Polizei am Donnerstagvormittag angezeigt. Zudem beschädigten die Diebe bei ihrer Tat das Auto.

Ersten Ermittlungen zufolge suchten bisher unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag ein Autohaus in der Straße "Am Kokturkanal" auf. Hier richteten sie ihren Fokus auf ein dort abgestelltes Kundenfahrzeug. Hierbei "bockten" sie den Wagen auf und stellten ihn auf Steinen ab. Anschließend konnte man die Felgen entfernen. Insgesamt entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von rund 7.500 Euro.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

