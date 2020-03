Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Rüttelplatten gestohlen

Hüllhorst (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte mehrere Rüttelplatten von einem Firmengelände in Oberbauerschaft gestohlen.

Dazu suchten die Täter zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 6.30 Uhr die Straße "Hangesch" auf und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände des Bauunternehmens. Dort brach man anschließend ein Stahltor auf und gelangte so in eine Lagerhalle. Aus dieser verbrachte man anschließend diverse Rüttelplatten und Werkzeuge in den Außenbereich. Für den Abtransport des Diebesgutes dürfte ein Fahrzeug verwendet worden sein. Die Beamten schätzen den Schaden auf mehrere Tausend Euro.

Hinweise zu den Tätern oder zu dem verwendeten Fahrzeug bitte an die Polizei unter (0571) 88660.

