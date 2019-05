Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fotofahndung: Senior vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Bad Oeynhausen - Löhne (ots)

Seit den späten Nachmittagsstunden des Donnerstags wird in Bad Oeynhausen ein Patient der Maternusklinik vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten noch nicht zum Auffinden des Seniors. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 82-Jährigen. Ein Foto des Mannes ist beigefügt.

Der Vermisste wird als kräftig bei einer Größe von 180 bis 190 Zentimeter beschrieben und hat weiße Haare. Er war zuletzt bekleidet mit einer blauen Jeans, einem gestreiften Hemd, beigen Schuhen und einem blauen Blouson. Da er auf Medikamente angewiesen ist, besteht derzeit eine hohe Gesundheitsgefahr für den Mann.

Er wurde letztmalig am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr am Klinikparkplatz im Nahbereich der Minigolfanlage gesehen. Suchmaßnahmen in der Klinik führten nicht zum Erfolg, sodass in den frühen Abendstunden die Polizei informiert wurde. Mit sämtlich verfügbaren Einsatzmitteln wurde die Suche - auch im angrenzenden Löhne - bis in die Nacht fortgesetzt. Hierbei setzte man auch einen Mantrailer-Hund ein. Auch er konnte keine verwertbare Spur aufnehmen. In den Morgenstunden des Freitags verlief zudem die Suche mit einem Polizeihubschrauber aus Dortmund negativ.

Hinweise zum Vermissten an die Polizei bitte unter Notruf 110.

