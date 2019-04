Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schlange im Hausflur: Polizei wird zu Wohnhaus gerufen

Bad Oeynhausen (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei gegen 15.10 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Innenstadt Bad Oeynhausens gerufen. Dort hatte eine Bewohnerin im Hausflur eine Schlange wahrgenommen, die mutmaßlich aus einer Nachbarswohnung stammte.

Bei Eintreffen der Beamten fand sich in der Portastraße eine rund 20 Zentimeter lange Schlange hinter im Flur abgestellten Bildern wieder. Zur Abwehr möglicher Gefahren für Menschen und andere Tiere, wurden Kräfte der Feuerwehr hinzugezogen, die die Schlange als ungiftige Kornnatter identifizierten und sie in Obhut nahmen. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Schlange aus einer Wohnung innerhalb des Hauses entwichen. Aus diesem Grund öffneten die Einsatzkräfte die Wohnungstür des mutmaßlichen Besitzers, der Ende März ausgezogen war. Dort fanden sich keine weiteren Tiere.

Im Rahmen des Einsatzes konnte der mutmaßliche Schlangenbesitzer (36) zwar erreicht werden, er erschien jedoch nicht wie vereinbart zeitnah an seiner ehemaligen Wohnanschrift. Dies geschah erst nachdem die Einsatzkräfte wieder abgerückt waren. Gegen 18.25 Uhr meldete sich die Schlangen-Finderin erneut bei der Polizei und gab an, dass der Mann zu seiner ehemaligen Wohnung zurückgekehrt sei und eine weitere Schlange in einer Plastikkiste im Treppenraum abgestellt habe. Daraufhin wurde die Einsatzörtlichkeit durch Polizei- und Feuerwehrkräfte erneut aufgesucht. Bei der Schlange handelte es sich abermals um eine Kornnatter, die ebenfalls in Obhut genommen wurde.

