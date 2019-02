Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Müllcontainer gehen in Flammen auf

Bild-Infos

Download

Preußisch Oldendorf (ots)

Zu dem Brand dreier großer Müllcontainer wurden Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag zur Grundschule an der Pestalozzistraße gerufen. Dort standen am Westeingang zwei Müllbehälter für Papier und ein dritter Container für Restmüll in Flammen. Neben dem Löschen des Feuers lüfteten die Einsatzkräfte auch den Bereich des Schwimmbeckens, da Rauch über ein offenes Fenster in das Gebäude gezogen war. Verletzt wurde niemand.

Ein Jugendlicher hatte auf seinem Heimweg das Feuer auf dem Schulhof bemerkt und gegen 2.30 Uhr die Rettungskräfte alarmiert. Während der Löscharbeiten war der Hausmeister der Schule anwesend. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf gemeinschädliche Sachbeschädigung ein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell