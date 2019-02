Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zu schnell unterwegs: Polizei stoppt Raser

Minden (ots)

Erheblich zu stark aufs Gaspedal seines Mercedes hat ein 23-jähriger Mindener auf der Lübbecker Straße in der Nacht zu Sonntag gedrückt. Das Messgerät der Polizei zeigte 125 Stundenkilometer innerhalb der geschlossenen Ortschaft an.

Zu der Frage der Beamten, warum er bei erlaubten 50 km/h derart schnell gefahren sei, wollte sich der 23-Jährige nicht äußern. Dem jungen Mann droht ein saftiger Bußgeldbescheid in Höhe von 680 Euro, inklusive eines dreimonatigen Fahrverbots und zwei Punkte in der Flensburger Sünderdatei. Die Einsatzkräfte hatten in der Nacht eine gezielte Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, als ihnen der stadtauswärts fahrenden Mercedes-Fahrer ins Netz ging.

Schon am Freitag hatten Polizisten in Bad Oeynhausen einen ähnlich schnellen Temposünder gestoppt. Ein 22-jähriger Bad Oeynhausener war am Abend mit 113 Stundenkilometer statt der erlaubten 50 km/h auf der Dehmer Straße unterwegs, als das Messgerät der Beamten seinen Wagen erfasste.

