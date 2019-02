Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei ertappt Verkehrssünder

Lübbecke (ots)

Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen in Lübbecke am Freitagabend diverse Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen. So fiel am frühen Abend auf der Lindenstraße (B 65) ein 41-jähriger VW-Fahrer aus Lübbecke auf, der alkoholisiert hinter dem Steuer seines Autos saß. Dem Mann droht nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Seinen Wagen musste der Mann sofort stehen lassen.

Bei einer Tempokontrolle am Heuweg in der Zeit zwischen Mitternacht und 2.30 Uhr überprüften die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes rund 30 Fahrzeuge, davon waren acht Fahrer auffällig. Sieben von ihnen mussten an Ort und Stelle ein Verwarnungsgeld zahlen. Einem 48-jährigen Lübbecke droht indes ein Ermittlungsverfahren. Gegen ihn besteht der Verdacht, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

