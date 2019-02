Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter Fahrzeugführer verliert das Oberteil eines Strandkorbes auf der L 770 in Petershagen

Kreis Minden-Lübbecke, Petershagen (ots)

Am Samstag, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die L 770 von Petershagen kommend, in Richtung Lahde. Kurz vor der Brücke am Schleusenkanal fiel von dem Anhänger das Oberteil eines Strandkorbes auf die Fahrbahn. Zwei nachfolgende Fahrzeuge konnten noch rechtzeitig bremsen, ein 65-Jähriger fährt dann aber auf das vor ihm bremsende Fahrzeug auf.

Während die beiden stark unfallbeschädigten Fahrzeuge vor Ort verblieben, setzte der Verlierer seine Fahrt fort. Der Sachschaden beträgt etwa 8000,- Euro. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer bitte an die Polizei unter 0571-88660.

